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Irã ameaça fechar "completamente" Estreito de Ormuz se os EUA atacarem instalações energéticas

Afirmação ocorre após Trump afirmar que vai destruir as usinas hidrelétricas do país, caso o Estreito não seja reaberto até segunda-feira (23)

Estadão Conteúdo

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