Irã ameaça empresas dos EUA na região em caso de ataque a suas instalações energéticas

O Irã atacará instalações de empresas americanas na região do Golfo se suas instalações energéticas forem atacadas na guerra contra Estados Unidos e Israel, advertiu, neste sábado (14), o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi.

"O Ira vai responder qualquer ataque contra suas instalações energéticas", destacou a TV estatal iraniana, citando Araghchi.

A advertência foi divulgada depois de ataques americanos contra a infraestrutura militar e petroleira na ilha de Kharg, principal centro de exportação de petróleo iraniano.

"Se as instalações iranianas forem atacadas, nossas forças vão atacar as instalações de empresas americanas na região ou de empresas nas quais os Estados Unidos tiverem participação", advertiu o diplomata.

Além disso, prometeu que Teerã "agirá com cautela para garantir que não sejam atacadas áreas densamente povoadas".