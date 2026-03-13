Irã afirma ter destruído 111 drones inimigos desde o início da guerra

O Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (CGRI) afirmou nesta sexta-feira (13) ter derrubado 111 drones inimigos "de diferentes tipos" desde o início da guerra desencadeada pelos Estados Unidos e Israel em 28 de fevereiro.

"O número total de drones destruídos até o momento é de 111, de diferentes tipos", afirmou em seu site.

"Um drone armado MQ-9 em Firouzabad, na província de Fars (sul do Irã), e outro no céu de Tabriz (noroeste) foram interceptados e destruídos pelo novo sistema avançado de defesa do CGRI", acrescentaram.