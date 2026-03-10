Irã afirma que quatro de seus diplomatas morreram no bombardeio de domingo em Beirute

A missão iraniana na ONU acusou Israel, nesta terça-feira (10), de "assassinar" quatro de seus diplomatas no Líbano durante um ataque a um hotel em Beirute no domingo.
"O assassinato seletivo de quatro diplomatas iranianos enquanto exerciam suas funções como representantes oficiais de um Estado soberano no território de outro Estado soberano constitui um grave ato terrorista e uma séria violação do direito internacional", escreveu a missão iraniana em carta ao secretário-geral da ONU, António Guterres.
O exército israelense, que reivindicou a autoria do ataque, afirmou ter matado quatro membros da Guarda Revolucionária, o exército ideológico da República Islâmica, além de uma quinta pessoa, membro do movimento pró-iraniano Hezbollah.
