Irã afirma que não dispõe de excedentes de petróleo para mercados

O Irã afirmou nesta sexta-feira (20) que não tem petróleo excedente para oferecer nos mercados internacionais, depois que o secretário do Tesouro dos Estados Unidos disse que Washington considera suspender as sanções ao petróleo iraniano carregado em navios em alto-mar.

"O Irã basicamente não tem petróleo excedente armazenado no mar nem disponível para fornecer a outros mercados internacionais, e a declaração do secretário do Tesouro dos Estados Unidos tem apenas o objetivo de dar esperança aos compradores", escreveu no X o porta-voz do Ministério do Petróleo iraniano, Saman Ghoddoosi.

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, declarou na quinta-feira que os Estados Unidos avaliam suspender algumas sanções sobre o petróleo iraniano para enfrentar a forte alta dos preços da energia provocada pela guerra no Oriente Médio.

Ele especificou que essa flexibilização se aplicaria apenas ao petróleo iraniano armazenado no mar em navios.