Irã ataca petroleiro dos EUA no Golfo Pérsico e afirma ter lançado mísseis em aeroporto israelense

Teerã também foi alvo de ataques de Israel nesta quinta-feira, sexto dia de guerra no Oriente Médio. ATTA KENARE / AFP

A Guarda Revolucionária, o exército de elite do Irã, anunciou nesta quinta-feira (5) que um míssil atingiu petroleiro dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, no sexto dia de guerra. O navio em questão "foi atingido por um míssil no norte do Golfo Pérsico" e "está em chamas", anunciou a Guarda Revolucionária em um comunicado lido na televisão estatal, sem revelar mais detalhes.

O incidente, que ainda não foi confirmado por fontes independentes, aconteceu no momento em que a guarda afirma ter o "controle total" do Estreito de Ormuz, uma via crucial para o comércio mundial de petróleo.

Também nesta quinta-feira, drones lançados a partir do território iraniano atingiram o terminal do aeroporto da República Autônoma de Naquichevão e uma localidade próxima a uma escola, no Azerbaijão. Duas pessoas ficaram feridas.

"Um drone atingiu o terminal do aeroporto da República Autônoma de Naquichevão, e outro caiu perto de uma escola no povoado de Shakarabad", informou a chancelaria do Azerbaijão.

"Condenamos firmemente esses ataques de drones lançados desde a República Islâmica do Irã", acrescentou o ministério, que afirmou ter convocado o embaixador iraniano para expressar protesto diante do incidente, que "aumenta as tensões na região".

O Ministério da Defesa do Azerbaijão acrescentou pouco depois que o incidente "não ficará sem resposta". Naquichevão é um exclave do Azerbaijão localizado entre a Armênia, a Turquia e o Irã.

O Irã já havia manifestado preocupação de que Israel — aliado e fornecedor de armas do Azerbaijão — utilizasse o território azerbaijano para realizar ataques.

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Ataque a aeroporto israelense

Também nesta quinta-feira, a Guarda Revolucionário do Irã afirmou que lançou mísseis contra o aeroporto Ben Gurion, em Israel. Comunicado do exército iraniano divulgado pela agência de notícias Tasnim diz que "uma tonelada de ogivas" foram utilizadas na ofensiva contra o terminal, em Tel-Aviv. As informações são do Estadão.

O Irã também afirma que mísseis foram lançados contra a base da 27º esquadrilha da força aérea israelense, situado no aeroporto.

No entanto, o The Times de Israel diz que a base não existe. Segundo o jornal israelense, o comunicado pode se referir a Base Aérea 27, mas ela foi fechada em 2010.

Já as Forças de Defesa de Israel afirmaram que todos os mísseis lançados pelo Irã contra seu território foram interceptados. Uma ogiva disparada na manhã desta quinta-feira teria atingida uma área aberta de uma cidade no centro do país.

A Autoridade Aeroportuária de Israel publicou vídeo na rede social X que mostra passageiros circulando normalmente no aeroporto. "Bem-vindos de volta a Israel", diz a legenda.