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Crise internacional

Irã acusa EUA de planejar ofensiva terrestre

Presidente norte-americano, Donald Trump, mantém um discurso ambíguo há várias semanas sobre a possibilidade de ataque

AFP

Equipes da AFP em Teerã, Jerusalém, Dubai, Bagdá, Beirute e Washington

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