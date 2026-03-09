Incidente com explosivo em Nova York está sendo investigado como 'terrorismo'

A polícia de Nova York anunciou, nesta segunda-feira (9), que investiga o lançamento de um explosivo improvisado perto de um protesto antimuçulmano no fim de semana como um ato de "terrorismo" inspirado pelo grupo jihadista Estado Islâmico (EI).

Dois homens suspeitos de lançar uma bomba de peróxido de acetona (TATP), que continha pregos, perto da residência do prefeito de Nova York foram presos e em breve serão acusados de crimes.

"Posso confirmar que isso está sendo investigado como um ato de terrorismo inspirado pelo EI", disse a chefe da polícia de Nova York, Jessica Tisch.

Ela afirmou que o ataque, que não causou feridos, não tem relação com a guerra no Oriente Médio.

Um dos homens presos, identificado como Emir Balat, é o suposto responsável por ter lançado o artefato no sábado perto de um protesto liderado por um influenciador de extrema direita contra muçulmanos que oravam em espaços públicos da cidade.

O homem gritou "Allahu Akbar" ("Deus é o maior"), ouviu um jornalista da AFP no local.

Ibrahim Kayumi também foi preso. A polícia informou que foi ele quem entregou o explosivo a Balat, que então o lançou perto do perímetro policial que protegia o protesto antimuçulmano.