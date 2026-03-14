Homem que atacou sinagoga nos EUA deu um tiro na cabeça (FBI)

O homem que morreu ontem ao atacar uma sinagoga nos Estados Unidos atirou em si mesmo, informou nesta sexta-feira (13) a agente do FBI Jennifer Runyan, em entrevista coletiva.

Um porta-voz do Departamento de Segurança Interna identificou o homem como Ayman Mohamad Ghazali, 41. Embora tenha sido noticiado que ele perdeu familiares em ataques de Israel ao Líbano, "seria irresponsável da minha parte especular sobre a sua motivação", disse Jennifer.

O agressor lançou uma caminhonete contra a sinagoga Temple Israel, em West Bloomfield, nos arredores de Detroit, o que provocou um incêndio e desencadeou uma grande operação das autoridades.

Ghazali chegou a Detroit em 2011, com um visto para cônjuges de americanos. Em 2016, obteve a cidadania.

O FBI anunciou que o caso é investigado "como ato de violência direcionado contra a comunidade judaica".

Um vizinho disse ao periódico Detroit Free Press que Ghazali "perdeu familiares recentemente em um ataque israelense no Líbano". Uma fonte da comunidade libanesa-americana do Michigan indicou ao canal CBS News que o ataque ocorreu "cerca de 10 dias antes" e "matou vários familiares dele, o que o deixou devastado".