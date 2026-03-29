Homem é preso após atropelamento que deixou sete feridos na Inglaterra

Sete pessoas ficaram gravemente feridas em um atropelamento intencional na noite de sábado (28) em Derby, uma cidade na região central da Inglaterra, informou a polícia neste domingo.

"Sete pessoas ficaram gravemente feridas, mas suas vidas não correm perigo e podemos confirmar que, ao contrário das especulações online, não houve mortos", afirmou a polícia.

O veículo, um Suzuki Swift preto, atropelou os pedestres por volta das 21h30 locais (18h30 de Brasília) de sábado.

Os policiais prenderam um homem de origem indiana no centro da cidade, que fica a 60 quilômetros de Birmingham, indicou a força de segurança de Derbyshire.

"Agentes interceptaram um veículo suspeito de estar envolvido nos fatos (...) o motorista, um homem na faixa dos 30 anos, foi detido", acrescentou.

"Ele foi detido por tentativa de homicídio, provocar lesões graves por condução perigosa e agressão com intenção de causar danos graves", explicou a polícia.

Os sete feridos foram levados para o Royal Derby Hospital e o Queen's Medical Centre, na cidade vizinha de Nottingham.