Hamas afirma que exército israelense matou alto cargo do movimento palestino no Líbano

Um alto funcionário do Hamas teria morrido em um ataque israelense neste domingo (15), na região de Sidon, no sul do Líbano, informou à AFP uma fonte do grupo islamista palestino, aliado do movimento libanês pró-Irã Hezbollah.

Também no sul do Líbano, forças de paz da ONU disseram neste domingo que foram alvejadas, "provavelmente por grupos armados não estatais".

O Líbano foi arrastado para a guerra no Oriente Médio em 2 de março, quando o Hezbollah, que apoia o Irã, atacou Israel para vingar a morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques aéreos conjuntos entre EUA e Israel.

Israel respondeu com ataques aéreos contra o país vizinho e incursões terrestres em áreas de fronteira.

As autoridades libanesas disseram neste domingo que o número de mortos em decorrência dos ataques israelenses subiu para 850, enquanto mais de 830 mil pessoas foram registradas como deslocadas, incluindo cerca de 130 mil em abrigos coletivos.

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou neste domingo que não estão previstas negociações diretas com o Líbano para pôr fim à guerra com o país vizinho.