Guitarra usada pelo Pink Floyd bate recorde em leilão por US$ 14,55 milhões

Uma guitarra usada pelo músico David Gilmour em seis álbuns do Pink Floyd foi vendida em um leilão por um valor recorde de 14,55 milhões de dólares (R$ 75,14 milhões) na noite de quinta-feira em Nova York, anunciou a casa Christie's.

A lendária Fender Stratocaster, apelidada de "The Black Strat", tornou-se a guitarra mais cara já vendida. Ela superou amplamente o recorde anterior de 6 milhões de dólares (R$ 30,97 milhões), alcançado em 2020 por uma guitarra que pertenceu a Kurt Cobain, do Nirvana.

Gilmour utilizou a "The Black Strat" em todos os álbuns da lendária banda britânica de rock progressivo entre 1970 e 1983, incluindo os icônicos "Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" e "The Wall".

O leilão de quinta-feira à noite incluiu uma coleção de instrumentos de rock pertencentes ao empresário Jim Irsay, ex-proprietário do time de futebol americano Indianapolis Colts, que morreu em 2025.

Entre eles estava a guitarra feita sob medida para Jerry Garcia, cofundador de outro pilar do movimento psicodélico, o Grateful Dead, vendida por 11,56 milhões de dólares (R$ 59,66 milhões).

Uma Fender Mustang azul usada por Kurt Cobain no videoclipe de seu sucesso mundial "Smells Like Teen Spirit" foi vendida por 6,9 milhões de dólares (R$ 35,62 milhões).