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Guerra no Irã chega ao quinto dia com novos ataques, troca de ameaças e discussão sobre futuro líder supremo

Para especialistas, conflito com Israel e EUA deve durar mais tempo, sem possibilidades imediatas de negociação e com impactos globais

Zero Hora

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