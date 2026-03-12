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Guerra no Irã causa maior interrupção do fornecimento de petróleo da história; leia as principais notícias desta quinta

Em primeira manifestação, novo líder iraniano ordenou manutenção do bloqueio do Estreio de Ormuz e prometeu vingança

Zero Hora

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