Guerra no Irã causa maior interrupção do fornecimento de petróleo da história; leia as principais notícias desta quinta

Interrupção da navegação pelo Estreito de Ormuz, controlado pelo Irã, pressiona economia mundial. AFP / AFP

O barril do petróleo Brent, usado como referência no mercado internacional, estava cotado a US$ 100,46 no fim do dia desta quinta-feira (12), o maior valor para um fechamento desde agosto de 2022. Só ao longo do dia, a alta foi de 9,2%.

O preço responde à crise gerada pela guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã, que levou à interrupção quase total do fluxo de petroleiros no Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa um quinto da produção mundial. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), o conflito causa "a maior interrupção" no fornecimento de petróleo da história.

O Irã detém, pela geografia, controle sobre o estreito, e na quarta lançou ataques contra navios no canal. Nesta quinta, o vice-ministro das Relações Exteriores da república islâmica, Majid Takht-Ravanchi, disse que o país permitiu que embarcações de algumas nações cruzassem o Estreito de Ormuz, mas que isto não será garantido a "países que se uniram à agressão".

Levando em conta que a guerra pressiona a economia mundial, o Irã ameaçou "incendiar" e "destruir" instalações petrolíferas e de gás no Oriente Médio. "Não cederemos até que ele lamente esse grave erro de cálculo", disse no X o chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, Ali Larijani, em relação à decisão de Donald Trump, presidente dos EUA, de atacar a república islâmica.

Leia Mais Conversas Cruzadas: guerra no Irã e alta do petróleo podem causar crise global

Aiatolá se manifesta

Na primeira manifestação desde que foi eleito líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei destacou que o canal marítimo deve seguir fechado.

— O trunfo do bloqueio do Estreito de Ormuz deve ser usado definitivamente — disse, em mensagem lida por um apresentador da televisão estatal nesta quinta (12).

Khamenei foi eleito no dia 8 para suceder o pai dele, Ali Khamenei, que liderava a república islâmica até ser morto em ataque de Estados Unidos e Israel, no primeiro dia da guerra, em 28 de fevereiro. No entanto, desde o começo do conflito Mojtaba não é visto em público. Há especulação de que ele esteja ferido. Informações colhidas por jornalistas indicam ferimentos de pequena gravidade, como uma suposta fratura na perna.

A manifestação divulgada nesta quinta também teve a promessa de vingar os "mártires" mortos nos ataques de EUA e Israel:

— Por enquanto, foi concretizada uma pequena parte dessa vingança, mas enquanto não for completada, será uma das nossas prioridades.

Leia Mais Aumento de preço e relatos de falta de diesel: entenda os diferentes reflexos da guerra no Irã na economia do RS

Khamenei também ameaçou atacar estruturas militares estadunidenses que funcionam em países do Golfo:

— Todas as bases americanas da região devem ser fechadas imediatamente. Essas bases serão atacadas.

Seis mil alvos

O Comando Central dos Estados Unidos para o Oriente Médio informou que desde o início da guerra suas forças atacaram aproximadamente 6 mil alvos, inclusive cerca de 60 embarcações e 30 navios minadores (que estariam colocando minas marítimas no Estreito de Ormuz).

O Exército de Israel anunciou, ao cair da noite desta quinta-feira (12), que lançou uma nova onda de ataques em Teerã.

Leia Mais EUA gastaram US$ 11 bilhões em seis dias de guerra contra o Irã

"As FDI (o Exército israelense) acabam de começar uma onda de ataques em grande escala dirigidos contra infraestruturas do regime terrorista iraniano em toda Teerã", afirmou.