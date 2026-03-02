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Escalada do conflto
Notícia

Guerra entre EUA, Israel e Irã chega ao terceiro dia e se espalha pelo Oriente Médio

Ataques e contra-ataques ocorrem em vários países com a inclusão de novos personagens, como o grupo terrorista Hezbollah

Estadão Conteúdo

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