Guarda Revolucionária do Irã nega que petroleiro tenha sido escoltado pelos EUA em Ormuz

O porta-voz da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, na sigla em inglês), major-general Ali Mohammad Naeini, negou nesta terça-feira, 10, que um petroleiro tenha sido escoltado por militares dos Estados Unidos pelo Estreito de Ormuz. Segundo ele, nenhum navio de guerra americano sequer se aproximou da região durante o atual conflito entre Washington e Teerã.

Em mensagem divulgada pela IRGC no Telegram, Naeini afirmou que forças navais dos EUA não tiveram "coragem" de se aproximar do Mar de Omã, do Golfo Pérsico ou do próprio Estreito de Ormuz ao longo da guerra. A declaração contraria afirmação feita - e deletada - mais cedo por uma autoridade do governo americano sobre uma suposta escolta de embarcação petroleira na área.

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou em publicação nas redes sociais que a Marinha americana havia escoltado com sucesso um petroleiro pelo estreito para garantir que o petróleo continuasse fluindo aos mercados globais durante as operações militares contra o Irã. A postagem, no entanto, foi apagada pouco depois.