Guarda Revolucionária do Irã ameaça atacar universidades dos EUA no Oriente Médio

O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) ameaçou, neste domingo (29, data local), atacar as universidades americanas no Oriente Médio, após reportar a destruição de duas universidades no Irã por bombardeios americanos e israelenses.

Muitas universidades americanas possuem unidades nos países do Golfo, como a Universidade Texas A&M, no Catar, e a Universidade de Nova York nos Emirados Árabes Unidos.

"Se o governo americano quer que as universidades da região não sofram represálias [...], deve condenar o bombardeio às universidades em um comunicado oficial antes da segunda-feira, 30 de março, ao meio-dia", declarou a Guarda Revolucionária em um comunicado difundido pela imprensa iraniana.

O Corpo de Guardiões da Revolução, o exército ideológico da República Islâmica, aconselhou, em particular, "funcionários, professores e estudantes das universidades americanas na região a permanecerem afastados em um raio de um quilômetro" dos campi que podem ser alvos de ataques.

Na noite de sexta para sábado, explosões sacudiram Teerã, atingindo especialmente a Universidade de Ciência e Tecnologia, no nordeste da cidade, danificando os edifícios, mas sem deixar vítimas, segundo a imprensa iraniana.