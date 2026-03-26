Grossi reafirma grave preocupação com ataques perto da usina nuclear de Bushehr, no Irã

O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, reiterou nesta quinta-feira, 26, "profunda preocupação" com os recentes ataques militares que teriam ocorrido perto da usina nuclear de Bushehr, no Irã.

"Considerando que se trata de uma central nuclear em funcionamento com uma grande quantidade de material nuclear, Grossi alerta que danos à instalação poderiam resultar em um grave acidente radiológico que afetaria uma vasta área no Irã e em outros países", escreveu na conta oficial da AIEA no X.