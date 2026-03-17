Gregory Bovino, rosto das batidas migratórias de Trump, anuncia aposentadoria

Gregory Bovino, que liderou operações migratórias agressivas, se aposentará da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos, afirmou ao The New York Times na segunda-feira (16).

Bovino ganhou notoriedade no segundo mandato de Donald Trump na Casa Branca como o chefe das operações em cidades governadas por democratas, como Los Angeles, Chicago, Nova Orleans.

Sua carreira desmoronou em Minneapolis, onde supervisionou operações violentas nas quais dois cidadãos americanos foram mortos a tiros.

Bovino afirmou que uma das vítimas, Alex Pretti, planejava um "massacre" porque portava uma pistola. Pretti tinha licença para a arma e não a utilizou, mas foi baleado após ser imobilizado por agentes de imigração.

Bovino defendeu a conduta dos oficiais, indignando ativistas e a oposição democrata, que pediu a sua cabeça.

Trump acabou destituindo Bovino e o substituiu pelo chefe de política de fronteira Tom Homan, considerado mais conciliador.