Governo de Kast retira apoio à candidatura de Michelle Bachelet para ser secretária-geral da ONU

O novo governo de José Antonio Kast retirou, nesta terça-feira (24), o apoio do Chile à candidatura da ex-presidente socialista Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral da ONU.

A ex-presidente chilena (2006-2010 e 2014-2018) havia sido indicada pelo governo do esquerdista Gabriel Boric (2022-2026), em conjunto com o México e o Brasil.

"O Governo do Chile anuncia que decidiu retirar o apoio à candidatura da ex-presidente Michelle Bachelet ao cargo de secretária-geral das Nações Unidas", afirmou o Ministério das Relações Exteriores do Chile em um comunicado à imprensa.