Governador da Flórida quer mudar nome de aeroporto para homenagear Trump

O governador da Flórida, Ron DeSantis, sancionou na segunda-feira um projeto de lei para mudar o nome do Aeroporto Internacional de Palm Beach para "Aeroporto Internacional Presidente Donald J. Trump".

A mudança de nome ainda precisa da aprovação da Administração Federal de Aviação (FAA), além da formalização de acordos de direitos.

"Mudar o nome de um aeroporto é uma questão local e a FAA não aprova mudanças de nome de aeroportos", afirmou a agência em um comunicado.

O aeroporto fica perto do complexo Mar-a-Lago de Donald Trump.

Desde seu retorno à Casa Branca em janeiro de 2025, Trump atua para deixar sua marca nas instituições públicas. Ele acrescentou seu nome ao Centro John F. Kennedy para as Artes Cênicas em Washington.