Ghalibaf ironiza negociações com EUA e diz que Irã irá retaliar ataques à infraestrutura

O presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Bagher Ghalibaf, alertou nesta segunda-feira, 30, os "inimigos" do país, se referindo aos EUA e Israel, de que qualquer ataque contra o país persa será respondido com "vários" ataques de retaliação. Ele também ironizou as declarações de lideranças norte-americanas sobre as negociações para o fim do conflito.

"O inimigo promove seus interesses como se fossem notícia, ao mesmo tempo em que ameaça nossa nação. Um grande erro", escreveu Ghalibaf no X, acrescentando que o povo iraniano, "fará o inimigo se arrepender da agressão e reconquistará seus direitos."