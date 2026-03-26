Gelo marinho do Ártico registra sua menor superfície neste inverno boreal

O gelo marinho do Ártico registrou seu menor nível, estatisticamente similar ao recorde do ano passado, informou um importante observatório climático dos Estados Unidos nesta quinta-feira (26).

Este gelo é formado a partir da água do mar que congela durante o inverno. Depois, derrete parcialmente durante o verão.

No entanto, a quantidade que volta a se formar a cada inverno boreal está diminuindo, pois o aumento das tempestades por causa das mudanças climáticas afeta o Ártico de forma desproporcional.

O nível máximo de gelo deste ano foi alcançado em 15 de março, uma semana antes que no ano passado.

A superfície de gelo se situou um pouco abaixo do nível do ano passado, com 14,29 milhões de quilômetros quadrados, estatisticamente igual ao mínimo histórico do ano passado, de 14,31 milhões de quilômetros quadrados, segundo o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo (NSIDC, na sigla em inglês), situado em Boulder, Colorado.

Trata-se da menor superfície observada em 48 anos de monitoramento por satélite.