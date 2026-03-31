Galão de gasolina supera 4 dólares nos EUA, maior preço desde 2022

O preço médio da gasolina nos Estados Unidos disparou e superou 4 dólares (21 reais) por galão nesta terça-feira (31), o maior valor em quase quatro anos devido à guerra com o Irã, informou a Associação Automobilística Americana (AAA).

O aumento dos preços do combustível, que estavam abaixo de 3 dólares no fim de fevereiro, representa outra notícia ruim para o presidente Donald Trump desde o início dos ataques contra a República Islâmica.

No início da manhã, o preço médio era de 4,018 dólares por galão (3,785 litros) de gasolina, segundo dados publicados no site da AAA.

O preço havia superado a marca de 4 dólares pela última vez em agosto de 2022, quando disparou para 5 dólares em meio à pandemia de covid-19 e após a invasão da Ucrânia pela Rússia, segundo a Administração de Informação de Energia.

A nova disparada no preço foi provocada pelo bloqueio que o Irã impõe de fato no Estreito de Ormuz, rota marítima crucial por onde passava quase 20% do petróleo e gás mundiais.

Trump expressou a confiança de que em breve alcançará um acordo negociado para encerrar a guerra, mas advertiu que, se isso não acontecer, as instalações petrolíferas iranianas sofrerão ataques severos.