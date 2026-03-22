França: eleições municipais testam popularidade de Macron e alcance da extrema direita

Eleitores franceses voltaram às urnas neste domingo, 22, para o segundo turno das eleições municipais em mais de 1.500 cidades do país. A votação é um teste do equilíbrio de poder no mapa político da França antes que a corrida presidencial de 2027 comece a tomar forma.

Analistas também apontam o pleito como um teste sobre o sucesso da extrema direita francesa em conquistar o controle de grandes cidades, onde muitas vezes encontra dificuldade em se firmar.

As disputas mais importantes estão concentradas em grandes cidades após um primeiro turno que deixou forças tradicionais de esquerda e direita da França em posição competitiva e a extrema direita bem posicionada em várias disputas urbanas.

O movimento Renaissance, do presidente Emmanuel Macron, teve desempenho discreto em muitas das disputas de destaque.