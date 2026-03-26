Forte alta do preço do petróleo faz bolsas caírem

O petróleo subiu fortemente nesta quinta-feira (26) diante da incerteza sobre as conversas entre os Estados Unidos e o Irã para pôr fim à guerra no Oriente Médio, pressionando as bolsas.

O Brent do Mar do Norte, referência do mercado mundial de petróleo, subiu 5,74%, a 108,09 dólares por barril por volta das 17h00 GMT (14H00 de Brasília).

O West Texas Intermediate (WTI), referência para o mercado americano, avançou 5,28%, a 95,09 dólares por barril.

"Continua a montanha-russa no mercado", comentou Joshua Mahony, analista-chefe de mercados da Scope Markets.

A tendência de queda começou na Ásia, se confirmou na Europa e continua em Wall Street.

O índice Nikkei, de Tóquio, caiu 0,2%, enquanto as bolsas de Hong Kong, Xangai, Seul, Manila e Jacarta permaneceram em terreno negativo.

No fechamento, Paris caiu 0,98%, Frankfurt 1,50% e Londres 1,33%. Milão encerrou com queda de 0,71% e Madri, de 1,21%.

Nos Estados Unidos, Wall Street operava em baixa, com o Nasdaq caindo 1,48%, o S&P 500 recuando 1,06% e o Dow Jones 0,66%.

O Irã mantém, desde o início da guerra no Oriente Médio, um bloqueio de fato do estreito de Estreito de Ormuz, por onde normalmente passa 20% das exportações mundiais de petróleo.

"Quando o preço do petróleo sobe, o mercado segue um mesmo roteiro: ocorre uma venda massiva de ações e títulos", explicou Kathleen Brooks, diretora de pesquisa da XTB.