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Escalada do conflito
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Forças de Israel e EUA intensificam ofensiva com bombardeios no Irã e no Líbano

Tel Aviv e bases militares no Catar e no Bahrein foram alvo de ataques com drones e mísseis do país islâmico

Zero Hora

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AFP

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