Forças de Israel e EUA intensificam ofensiva com bombardeios no Irã e no Líbano

Imagens divulgadas mostram uma grande coluna de fumaça sobre a capital libanesa após as explosões. FADEL itani / AFP

Israel informou nesta terça-feira (3) que realiza bombardeios simultâneos contra alvos em Teerã, no Irã, e em Beirute, no Líbano. A informação foi publicada pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) na rede social X.

De acordo com o exército israelense, a presidência e o conselho de segurança do Irã foram bombardeados, como parte de sua campanha militar contra a República Islâmica. "A Força Aérea israelense (...) atacou e desmantelou instalações dentro do complexo da direção do regime terrorista iraniano no coração de Teerã", afirmou.

Já o exército do Irã anunciou ataques com mísseis e drones contra Israel, além de bases dos Estados Unidos no Catar e no Bahrein.

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) informou nesta terça-feira que destruiu instalações de comando e controle da Guarda Revolucionária Islâmica no Irã, além de aeródromos militares e equipamentos de defesa aérea e de lançamento de mísseis e de drones. "Continuaremos a tomar medidas decisivas contra ameaças iminentes colocadas pelo regime iraniano", afirmou em publicação no X.

De acordo com o Crescente Vermelho (equivalente à Cruz Vermelha), 787 pessoas morreram em todo o país desde sábado (28), quando os ataques começaram. De lá para cá, foram mais de mil bombardeios que atigiram 153 cidades iranianas.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos orientou que funcionários não essenciais deixem o Iraque, Bahrein e Jordânia, assim como seus familiares, diante da escalada do conflito.

No Iraque, um ataque com drones atingiu uma base militar americana nas proximidades do aeroporto de Erbil, segundo fontes policiais. Já a Embaixada dos Estados Unidos em Riad confirmou que foi alvo de um ataque e informou que permanecerá fechada nesta terça-feira, recomendando que a população evite a área.

Um integrante do órgão responsável por escolher o sucessor do líder supremo iraniano, Ali Khamenei, afirmou que a definição do novo comandante religioso e político do país "não vai demorar" e deverá ocorrer rapidamente, segundo a agência estatal ISNA.

Durante os ataques, foi informado que a embaixada dos Estados Unidos no Kuwait está fechada por tempo indeterminado. Já a embaixada em Jerusalém informou que, neste momento, não consegue auxiliar cidadãos americanos a deixar Israel.

A companhia aérea Air France cancelou voos para Tel Aviv, Beirute, Dubai e Riad até quinta-feira (5).

O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, publicou nas suas redes socias orientações específicas para quem deseja sair de Israel. Ele destacou maiores preocupações com rotas de saída alternativas em meio às tensões regionais após os ataques.