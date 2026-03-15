Forças de Defesa de Israel atingiram mais de 200 alvos no Irã nas últimas 24 horas

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) informaram neste domingo, 15, que atacaram mais de 200 alvos no oeste e no centro do Irã nas últimas 24 horas.

"As Forças de Defesa de Israel continuam a atingir o sistema de mísseis balísticos e os sistemas de defesa do regime terrorista iraniano no oeste e centro do Irã", afirmou o órgão militar israelense em sua conta no X.