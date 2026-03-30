Força da ONU anuncia morte de capacetes azuis no Líbano

A Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil, na sigla em inglês) informou que dois de seus efetivos indonésios morreram nesta segunda-feira (30) em uma explosão no sul do país, após a morte de outro capacete azul no domingo.

"Dois capacetes azuis da Unifil morreram tragicamente hoje no sul do Líbano, quando uma explosão de origem desconhecida destruiu seu veículo, perto de Bani Hayyan. Um terceiro capacete azul ficou gravemente ferido, e um quarto também sofreu lesões", indicou a força de paz em comunicado.

"Esse foi o segundo incidente fatal nas últimas 24 horas", acrescenta o texto, referindo-se à morte de um capacete azul indonésio ontem, na explosão de um projétil de origem desconhecida na fronteira.

A força anunciou uma investigação sobre as mortes de hoje. O subsecretário-geral da ONU para operações de paz, Jean-Pierre Lacroix, descreveu os incidentes como "inaceitáveis". "Todos os atos que colocam os capacetes azuis em risco devem cessar."

A Unifil atua como força de manutenção da paz entre Israel e o Líbano desde 1978, e se encontra no fogo cruzado entre o Exército israelense e o movimento pró-Irã Hezbollah, que retomaram os combates neste mês.

A coordenadora especial da ONU para o Líbano, Jeanin Hennis-Plasschaert, pediu "uma trégua imediata, que detenha a devastação". Já a França solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que será realizada amanhã, segundo fontes diplomáticas.

Os cerca de 8.200 soldados da missão, procedentes de 47 países, viram-se presos na guerra gerada pelo ataque conjunto de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã em 28 de fevereiro.

Israel lançou hoje dois ataques contra o subúrbio ao sul de Beirute. Segundo uma fonte da área de segurança, três membros do Hezbollah morreram na ação.

Por sua vez, o movimento xiita libanês anunciou uma série de ataques contra alvos israelenses no sul do país e do outro lado da fronteira, incluindo um contra uma base de inteligência nos arredores de Tel Aviv.