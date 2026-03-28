Fonte militar diz que três jornalistas libaneses morreram em ataque israelense

Três jornalistas libaneses, incluindo um correspondente de um veículo de comunicação vinculado ao Hezbollah, morreram neste sábado (28) em um ataque israelense que atingiu o veículo em que viajavam no sul do Líbano, informou uma fonte militar à AFP.
Segundo a fonte, os jornalistas mortos são Al Shuaib, do canal Al Manar, afiliado ao Hezbollah, e Fátima Fatuni, do canal Al Mayadeen, considerado próximo ao movimento pró-iraniano, além do irmão desta, que era cinegrafista.
Os canais Al Mayadeen e Al Manar confirmaram as mortes dos jornalistas.
* AFP