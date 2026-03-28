Filho do xá deposto do Irã é ovacionado em conferência de conservadores nos EUA

Reza Pahlavi, filho do último xá do Irã e exilado nos Estados Unidos, instou, neste sábado (28), Washington a intensificar a ofensiva contra Teerã durante uma conferência anual de conservadores americanos, na qual foi ovacionado.

O homem de 65 anos descreveu a guerra em seu país de origem como uma oportunidade histórica para derrubar o governo da República Islâmica e fazer com que o Irã deixe de ser o principal inimigo dos Estados Unidos para se tornar um aliado.

"Vocês conseguem imaginar o Irã passando de 'morte aos Estados Unidos' para 'Deus abençoe os Estados Unidos'?", questionou Pahlavi durante o evento anual de conservadores americanos realizado nos arredores de Dallas, no Texas.

Nesse sentido, Pahlavi afirmou que o presidente Donald Trump "está devolvendo aos Estados Unidos sua grandeza, e eu tenho a intenção de devolvê-la ao Irã", sob os aplausos do público.

Pahlavi instou os Estados Unidos a "manter o rumo" e "abrir o caminho para que o povo iraniano conclua o trabalho". "Esse regime, como um todo, precisa ir embora", enfatizou.

Filho do xá deposto, que não voltou ao Irã desde a revolução de 1979 que derrubou a monarquia, lidera um dos vários movimentos de oposição no exterior e se apresenta como alternativa em caso de queda da República Islâmica.

Pahlavi ganhou destaque internacional durante o movimento de protesto no Irã, que atingiu seu auge em janeiro e foi reprimido com violência.