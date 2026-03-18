Fed mantém inalteradas as taxas de juros e aumenta previsão da inflação para os EUA

Sede do Federal Reserve fica em Washington D.C. ANNABELLE GORDON / AFP

O Federal Reserve (Fed), o Banco Central dos Estados Unidos, manteve nesta quarta-feira (18), suas taxas de juros entre 3,5% e 3,75% e destacou que o impacto da guerra no Oriente Médio sobre a maior economia do mundo é incerto.

O BC norte-americano decidiu pela manutenção da taxa nesta quarta-feira pela segunda reunião consecutiva, após três reduções seguidas no ano passado – em setembro, outubro e dezembro.

"As implicações dos acontecimentos no Oriente Médio para a economia dos Estados Unidos são incertas", escreveu o órgão em seu comunicado após a reunião de política monetária.

Esse cenário tem tudo para desagradar o presidente Donald Trump, que insiste incansavelmente em taxas mais baixas para reduzir os custos de endividamento tanto dos americanos quanto das empresas e do Estado federal.

Para os economistas, a guerra contra o Irã que o mandatário iniciou em 28 de fevereiro junto a Israel e que se estendeu pelo Oriente Médio ameaça fazer os preços subirem novamente e prejudicar o crescimento.

Durante dois dias de reunião, seus responsáveis atualizaram pela primeira vez desde dezembro suas previsões econômicas. Segundo a media de suas projeções, os Estados Unidos praticamente não terão progresso no combate à inflação neste ano. A alta dos preços pode chegar a 2,7% em 2026. Antes, estimava-se que a inflação seria de 2,4% nesse período.

Os preços aumentaram 2,8% em 12 meses até janeiro, segundo os dados oficiais mais recentes.

Os dirigentes do Fed, por outro lado, melhoraram levemente sua previsão de crescimento (+2,4% contra +2,3% anteriormente). O desemprego continua previsto em 4,4%, seu nível atual.

Decisão quase unânime

Em relação à política monetária, os membros da Fed ainda se inclinam por uma única redução das taxas de referência de um quarto de ponto neste ano.