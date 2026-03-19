FBI investiga diretor antiterrorismo dos EUA que renunciou ao cargo

O FBI está investigando se Joe Kent, que renunciou ao cargo de alto funcionário antiterrorismo esta semana em protesto contra a guerra com o Irã, compartilhou indevidamente informações confidenciais.

Uma fonte especializada falou sob condição de anonimato à Associated Press que a investigação precedeu a renúncia de Kent ao cargo de diretor do Centro Nacional de Contraterrorismo do governo dos EUA, que ocorreu na terça-feira, 17.

Isso ocorre em um momento em que o Departamento de Justiça conduziu diversas investigações ao longo do último ano contra adversários políticos do presidente Donald Trump, incluindo o ex-diretor do FBI, James Comey, e a procuradora-geral de Nova York, Letitia James.

Os promotores têm enfrentado dificuldades para sustentar as acusações, diante das rejeições de juízes, ou mesmo para obter indiciamentos.

Não foram divulgados imediatamente detalhes adicionais sobre o que está sendo examinado na investigação.

Kent anunciou sua saída do governo em um comunicado divulgado no X, no qual citou suas preocupações sobre a justificativa para os ataques militares no Irã e afirmou que "não pode, em sã consciência", apoiar essa guerra.

"O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano", escreveu Kent.

Mais tarde, Trump disse aos repórteres que sempre achou Kent "fraco em segurança" e que, se alguém em seu governo não acreditasse que o Irã representasse uma ameaça, "não queremos essas pessoas". Outros funcionários do governo Trump, incluindo o diretor da CIA, John Ratcliffe, buscaram se distanciar de Kent e de sua avaliação.