Exposição imersiva em Paris relembra naufrágio do Titanic

Da sala de máquinas ao salão com a famosa escadaria, uma exposição imersiva com realidade virtual em Paris permite explorar os recantos do lendário Titanic e reviver o trágico naufrágio ocorrido há mais de um século.

"A Lenda do Titanic", que pode ser visitada em um espaço do parque de La Villette até 31 de agosto, recria com objetos reais da época, projeções espetaculares e instalações virtuais o interior do famoso transatlântico e evoca aquela luxuosa travessia que terminou em tragédia em 15 de abril de 1912, quando cerca de 1.500 pessoas morreram.

Com um capacete de realidade virtual, o visitante pode caminhar pelos corredores do navio, entrar em um camarote ou na sala de máquinas e descobrir o suntuoso salão de baile dominado por uma grande escadaria.

Em outro espaço, em uma enorme sala retangular revestida com telas de 8 metros de altura, revive-se a história do navio, desde sua construção até a noite fatídica do naufrágio, com projeções imersivas em 360º que levam o visitante até as profundezas do mar.

"É uma viagem no tempo, ao mesmo tempo é uma experiência educativa, histórica e também uma experiência emocionante e respeitosa com o passado", explica à AFP Jordi Sellas, produtor da exposição junto com a equipe de Madrid Artes Digitales.

A mostra também inclui numerosos objetos da época, provenientes de navios da mesma companhia, a britânica White Star Line: pratos delicadamente ornamentados, decorações, documentos de cruzeiros, cartões-postais.

Outros objetos, como uma escrivaninha portátil de madeira ou um conjunto de escovas, fizeram parte do famoso filme estrelado por Leonardo DiCaprio e Kate Winslet em 1997.

Todos esses objetos fazem parte da coleção de Juan Cruz Ercoreca, grande entusiasta do Titanic e curador da exposição.

"Normalmente as coleções costumam ser pequenos troféus, mas muitas vezes, quando um objeto entra em uma coleção privada, não volta a ser visto", afirma esse argentino radicado em Barcelona, que há 15 anos reúne lembranças do Titanic.

A exposição é "uma forma de devolver ao público a possibilidade de ver coisas que são muito difíceis de conseguir, com um valor histórico muito importante também dentro da história marítima".

A mostra, que já passou por outras cidades como Londres, Madri e Viena, recebeu diversos prêmios do setor audiovisual, como Telly e Eventex.