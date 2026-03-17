Explosões no nordeste da Nigéria matam ao menos 23 pessoas

Ao menos 23 pessoas morreram e outras 108 ficaram feridas em decorrência de uma série de explosões registradas na cidade de Maiduguri, no nordeste da Nigéria, na noite desta segunda-feira, 16. Segundo a polícia, a suspeita é de que as explosões tenham sido causadas por homens-bomba.

Detonações foram ouvidas em locais movimentados de Maiduguri, capital do estado de Borno, incluindo em um grande mercado público e também na entrada do Hospital Universitário da cidade.

A polícia acredita que o atentado suicida foi uma resposta a um ataque a um posto militar na madrugada do dia anterior, sem dar mais explicações da suposta relação.

A autoria do ataque ainda não foi reivindicada, mas as suspeitas é de que o grupo jihadista Boko Haram tenha sido o responsável. Em 2009, eles deram início à uma revolução no nordeste do país para impor uma interpretação radical da Sharia, o sistema de direito e código de conduta islâmico.