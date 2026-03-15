Exército israelense diz que irmão de homem que atacou sinagoga em Michigan era do Hezbollah

O homem que atacou uma sinagoga em Michigan na última quinta-feira, 12, era irmão de um comandante do Hezbollah morto no início deste mês em um ataque aéreo israelense, afirmou o exército de Israel neste domingo, 15.

Ibrahim Ghazali foi morto em ataque de 5 de março no Líbano, juntamente com outros três parentes do agressor em Michigan - uma semana antes de as autoridades alegarem que Ayman Mohamad Ghazali dirigiu seu carro contra uma importante sinagoga nos arredores de Detroit e se suicidou após ser alvejado pela segurança.

O escritório do FBI em Detroit, que está investigando o ataque à sinagoga, recusou-se a comentar as alegações do exército israelense sobre Ibrahim Ghazali.

"Por respeito à investigação em andamento, continuaremos a nos abster de comentar sobre seu conteúdo", disse o porta-voz do FBI, Jordan Hall, em um e-mail neste domingo.

O exército israelense alega que Ibrahim Ghazali era um comandante do Hezbollah que gerenciava o armamento de uma unidade que lançou foguetes contra Israel. Um oficial libanês, que pediu anonimato, confirmou a morte de Ibrahim Ghazali. O oficial disse à Associated Press que os filhos de Ghazali, Ali e Fatima, e seu irmão, Kassim, também foram mortos no ataque que atingiu sua casa.