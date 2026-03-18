Exército iraniano atacará infraestrutura energética no Golfo após ataque a campo de petróleo

O Exército iraniano prometeu atacar a infraestrutura energética do Golfo após o ataque israelense-americano a um de seus principais campos de gás, South Pars-North Dome, informou a televisão estatal nesta quarta-feira (18).

O comando operacional Khatam Al Anbiya afirmou em comunicado que "atacará seriamente a origem da agressão e considerará atingir a infraestrutura de combustível, energia e gás" dos países de onde os ataques foram lançados.

O Irã acusa as monarquias árabes do Golfo de permitir que as forças americanas usem seu território e/ou espaço aéreo. A televisão estatal iraniana publicou uma lista de "alvos legítimos", incluindo instalações de petróleo e gás na Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos, afirmando que "serão atingidas nas próximas horas".