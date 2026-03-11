Exército iraniano afirma ter atacado agência de inteligência militar israelense

O Exército iraniano afirmou, nesta quarta-feira (11), ter atacado a agência de inteligência militar de Israel, uma base naval em Haifa e um sistema de radar israelense.

"Nesta manhã, o exército da República Islâmica atacou a agência de inteligência militar israelense conhecida como Aman, assim como a unidade militar israelense 8200, o radar Green Pine e o prédio do quartel-general de submarinos na base naval de Haifa", disse o exército em um comunicado transmitido pela televisão estatal.