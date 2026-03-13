Exército dos EUA enviará 2.500 fuzileiros navais para o Oriente Médio

O exército dos EUA enviará 2.500 fuzileiros navais e pelo menos mais um navio à guerra contra o Irã, disse um oficial americano em anonimato para a Associated Press (AP), nesta sexta-feira, 13.

Elementos da 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais e do navio de assalto anfíbio USS Tripoli receberam ordens para se deslocarem ao Oriente Médio.

Embora o envio represente um aumento significativo de tropas para a região, isso não indica necessariamente que uma operação terrestre seja iminente ou que vá ocorrer.

A guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã entrou no 14º dia com ataques mútuos contra pontos estratégicos e infraestrutura.

Em declaração exibida nesta sexta na Fox News, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país poderá escoltar embarcações pelo Estreito de Ormuz, se necessário, e prometeu intensificar os ataques contra o Irã "com muita força na próxima semana".

Durante a manhã, durante uma coletiva de imprensa no Pentágono, o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, afirmou que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, "está ferido e provavelmente desfigurado", sem apresentar provas sobre seu estado de saúde.

Israel suspeita que Khamenei tenha sido ferido no início da guerra. Khamenei não é visto em público desde que assumiu a liderança.