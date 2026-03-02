Exército de Israel afirma ter matado chefe de inteligência do Hezbollah

As forças de defesa de Israel bombardearam diferentes pontos do Líbano no domingo. - / AFP

O exército israelense anunciou nesta segunda-feira (2) que matou o chefe da inteligência do Hezbollah, Hussein Moukalled, em um ataque em Beirute no domingo (1º), em meio à retomada das hostilidades com o grupo terrorista libanês.

"Em um ataque preciso em Beirute na noite passada (domingo), o terrorista Hussein Moukalled, que chefiava o quartel-general da inteligência do Hezbollah, foi eliminado", afirmou o exército em um comunicado.

As forças de defesa de Israel bombardearam diferentes pontos do Líbano no domingo depois que o Hezbollah lançou drones e foguetes contra o território israelense. De acordo com autoridades locais, ao menos 31 pessoas morreram e outras 149 ficaram feridas.

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O Hezbollah confirmou a autoria dos ataques contra o norte de Israel e afirmou que a ação foi uma retaliação à morte do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, ocorrida no sábado (28). O grupo terrorista, aliado histórico de Teerã, também declarou que respondeu a bombardeios israelenses recorrentes no sul do Líbano, mesmo após o acordo de trégua firmado no ano passado.

Israel e Líbano haviam estabelecido um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos em 2024, encerrando mais de um ano de confrontos. Desde então, ambos os lados trocam acusações de descumprimento do acordo.