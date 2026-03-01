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Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã, confirma agência estatal

Ataques dos EUA e Israel ainda mataram outras 200 pessoas em Teerã, segundo agências oficiais iranianas

Estadão Conteúdo

Guilherme Nannini

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