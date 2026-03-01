Ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad morre em bombardeio a Teerã, confirma agência estatal

Ataque à residência do político conservador ocorreu durante ofensiva dos EUA. Três seguranças também morreram. ATTA KENARE / AFP

O ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad morreu após ataques atribuídos aos Estados Unidos e a Israel que atingiram a capital do Irã. A informação foi confirmada pela agência estatal iraniana ILNA, que relatou que as ações ocorreram na região de Narmak, na zona leste de Teerã.

Segundo a publicação, os bombardeios atingiram a residência do ex-mandatário, que integrava o Conselho de Discernimento, resultando também na morte de seus guarda-costas.

O ataque à residência do político conservador ocorreu durante a ofensiva denominada "Fúria Épica" pelas forças norte-americanas, iniciada no sábado (28).

A notícia da morte de três seguranças vinculados a Ahmadinejad já havia circulado nessa data, coincidindo com o primeiro dia de ataques coordenados contra a República Islâmica.

Neste domingo (1º), Israel afirmou ter como alvo o "coração de Teerã", intensificando as operações na capital.

O ex-presidente Mahmoud Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013, período marcado por uma postura fortemente antiocidental e críticas severas a Israel e aos Estados Unidos.

Seu mandato também ficou conhecido pela repressão violenta aos protestos após sua reeleição em 2009 e pelas tensões globais em torno do programa nuclear iraniano.

Chefe da Guarda Revolucionária e assessor do líder supremo também morreram

O ataque dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã no sábado (28) deixou 201 pessoas mortas e 747 feridas, informou a agência de notícias iraniana Mehr, com base em informações da rede humanitária Crescente Vermelho.

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As mortes do chefes da Guarda Revolucionária, Mohammad Pakpour, e do Conselho de Defesa Nacional do Irã, Ali Shamkhani, foram confirmadas pelo portal de notícias online Mizan, pertencente ao Judiciário do país.

Do total de 31 províncias da república islâmica, 24 foram atingidas pelos ataques. Explosões foram registradas, dentre outras cidades, na capital Teerã. Entre os mortos, estão ainda 85 pessoas que estavam em uma escola para meninas bombardeada no sul do Irã.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra Israel e atacou 14 bases norte-americanas no Oriente Médio, segundo a Guarda Revolucionária, tropa de elite do regime iraniano. O Exército dos EUA informou que nenhum militar norte-americano ficou ferido na ação.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã poderá ser alvo de uma resposta militar "com uma força nunca vista antes" caso avance com a promessa de realizar ataques mais intensos.

O Estreito de Ormuz, uma das principais rotas de petróleo do mundo, foi fechado por motivos de segurança, informou a agência estatal iraniana Tasnim. Diante da instabilidade na região, companhias aéreas suspenderam voos para o Oriente Médio.