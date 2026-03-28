Ex-premiê do Nepal é preso por repressão a protestos da Geração Z

O ex-primeiro-ministro do Nepal KP Sharma Oli e o ex-ministro do Interior Ramesh Lekhak foram detidos na manhã deste sábado (28, data local) por suposto envolvimento na repressão letal do ano passado aos protestos de jovens da Geração Z, informou a polícia.

Pelo menos 77 pessoas morreram no levante juvenil ocorrido nos dias 8 e 9 de setembro de 2025, que começou devido a uma breve proibição das redes sociais, mas que depois se alimentou do descontentamento pelas dificuldades econômicas.

Os dois ex-dirigentes "foram detidos esta manhã e o processo seguirá o seu curso conforme a lei", assegurou à AFP o porta-voz da polícia do Vale de Catmandu, Om Adhikari.

As prisões acontecem um dia depois que o novo primeiro-ministro Balendra Shah, um rapper de 35 anos que já foi prefeito da capital, tomou posse após as primeiras eleições realizadas desde a onda de protestos de 2025 que derrubou o governo de Oli.

No primeiro dia dessas mobilizações, pelo menos 19 jovens morreram na repressão. Os distúrbios se espalharam por todo o país no dia seguinte, quando o Parlamento e as dependências do governo foram incendiados, o que provocou a queda do governo.

Um relatório respaldado pelo governo nepalês sobre o levante recomendou o indiciamento de Oli, de 74 anos, e de outros funcionários.

"Ninguém está acima da lei [...] Isto não é uma vingança contra ninguém, apenas o começo da justiça. Acredito que o país tomará agora um novo rumo", publicou no Instagram o recém-nomeado ministro do Interior, Sudan Gurung, que foi figura-chave nos protestos.