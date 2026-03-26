Eurodeputados aprovam acordo comercial com os EUA, com condições

Os deputados da União Europeia deram, nesta quinta-feira (26) ,sinal verde, com condições, ao acordo comercial do bloco com o presidente americano, Donald Trump.

Bruxelas e Washington haviam alcançado no verão passado um acordo que fixava tarifas de 15% para a maioria dos produtos europeus.

Os eurodeputados aprovaram por ampla maioria (417 votos a favor e 150 contra) a eliminação das tarifas aplicadas na UE à maioria das importações americanas, conforme havia se comprometido a Comissão Europeia, em troca de que Trump limite a 15% as tarifas impostas aos produtos europeus.

No entanto, acompanharam essa aprovação com diversas salvaguardas, condições suspensivas e até uma cláusula de expiração (fixada para março de 2028), para denunciar o caráter desequilibrado do acordo e expressar profunda desconfiança em relação ao presidente americano, que utiliza tarifas como instrumento diplomático.

O comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, comemorou no X um "passo crucial" para Europa e Estados Unidos, enquanto o embaixador americano na UE classificou a decisão como "uma boa notícia para os cidadãos de ambos os lados do Atlântico".

Negociado pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o acordo foi recebido no continente como uma capitulação diante de Trump.

Antes de entrar em vigor no bloco, o acordo tarifário ainda deverá ser negociado com os Estados-membros, em discussões consideradas difíceis.

Para reduzir sua dependência dos Estados Unidos, seu principal parceiro comercial, a União Europeia busca reforçar seus vínculos com outros países.

Em janeiro, o bloco assinou um acordo com o Mercosul. Semanas depois, Bruxelas fechou outro pacto com a Índia e, nesta semana, concluiu um acordo com a Austrália.