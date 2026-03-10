EUA: Wright diz que Marinha escoltou petroleiro em Ormuz, mas apaga publicação logo depois

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, havia afirmado nesta quarta-feira, 10, em publicação no Facebook, que o governo de Donald Trump está atuando para preservar o fluxo de petróleo no mercado internacional durante as operações militares contra o Irã e disse que a Marinha americana já teria realizado uma escolta de um petroleiro pelo Estreito de Ormuz. A postagem, no entanto, foi apagada logo em seguida.

Na publicação, Wright dizia que "o presidente Trump está mantendo a estabilidade da energia global durante as operações militares contra o Irã". Ele acrescentava que "a Marinha dos EUA escoltou com sucesso um petroleiro pelo Estreito de Ormuz para garantir que o petróleo continue fluindo para os mercados globais".

A declaração ocorre em meio às preocupações sobre possíveis interrupções no tráfego marítimo na região, por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo. O estreito se tornou um dos principais focos de risco desde o início do conflito entre Estados Unidos e Irã.

No início de fevereiro, o Departamento de Transportes dos EUA recomendou que embarcações comerciais com bandeira americana evitassem ao máximo o mar territorial iraniano ao transitar pelo Estreito de Ormuz e pelo Golfo de Omã, diante do risco de abordagens ou apreensões por forças iranianas.

Mais recentemente, Trump afirmou que, se necessário, a Marinha americana poderia escoltar petroleiros pela via marítima para garantir o fluxo de energia global. Na ocasião, o republicano declarou que os Estados Unidos fariam isso "custe o que custar".