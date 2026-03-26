EUA: Witkoff diz que Irã rejeitou repetidamente pedidos dos EUA durante as negociações

O enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, afirmou que os iranianos rejeitaram repetidamente os pedidos dos EUA durante as recentes negociações, confirmando que Teerã foi apresentada com uma lista de 15 medidas que constitui o esboço de um acordo de paz.

Em reunião de gabinete na manhã desta quinta-feira, 26, Witkoff reclamou que Teerã está "enrolando" as negociações, pois insistiu que tinha o direito de enriquecer urânio, mas que seu trabalho é tentar convencer o governo persa de que "não há outras alternativas viáveis" além de fazer um acordo. Segundo ele, o Paquistão está como mediador do acordo-quadro com o Irã.