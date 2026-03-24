EUA vão poder deportar para a Costa Rica até 25 imigrantes por semana

Os Estados Unidos vão poder deportar para a Costa Rica até 25 imigrantes de outros países por semana, segundo um acordo assinado nesta segunda-feira, em San José, por Kristi Noem, enviada especial de Washington para uma aliança de segurança na América Latina.

Há um ano, a Costa Rica recebeu cerca de 200 imigrantes da Ásia e do Leste Europeu, o que gerou críticas de organizações de defesa dos direitos humanos, porque eles foram mantidos por meses em um abrigo remoto na fronteira com o Panamá.

"Estima-se que poderiam ser transferidas até 25 pessoas por semana", segundo o acordo assinado por Kristi e pelo presidente da Costa Rica, Rodrigo Chávez. Este último ressaltou que seu país mostra-se novamente "como um aliado dos Estados Unidos nas coisas que importam no hemisfério".

Segundo um comunicado oficial, os imigrantes vão receber "uma condição legal temporária enquando sua situação é definida". "É um acordo voluntário, nós poderíamos recusar quem quer que seja, não aceitar nacionalidades específicas, mas colaborar no contexto dos direitos humanos do nosso país", disse Chávez.

Kristi visitou a Costa Rica após passar por República Dominicana e Honduras, onde conversou sobre segurança, como parte da iniciativa de Donald Trump conhecida como Escudo das Américas. "A Costa Rica será um parceiro fundamental e líder nesse escudo, que garantirá que nossos países vizinhos abordem juntos nossos desafios e também nossa segurança e ameaças", declarou a enviada.

Kristi foi demitida neste mês do cargo de secretária de Segurança Interna por Trump, que a nomeou para coordenar essa aliança.