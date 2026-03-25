EUA vai consumir combustível com mais etanol diante de possível escassez

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) autorizou a venda de combustível com maior teor de etanol, diante de uma possível interrupção no fornecimento causada pela guerra no Oriente Médio.

"Com base nas informações que temos, prevemos uma possível interrupção no fornecimento de combustível nos Estados Unidos", disse o chefe da EPA, Lee Zeldin, em entrevista coletiva no fórum de energia CERAWeek, após a forte alta nos preços mundiais do petróleo devido à guerra.

A EPA emitiu uma "isenção temporária de emergência para combustíveis" que permite a venda de E15 (gasolina com 15% de etanol) durante o verão. Essa venda geralmente é proibida, devido à preocupação ambiental relacionada à volatilidade do combustível. A agência também eliminou "todas as restrições federais à venda de E10 (gasolina com 10% de etanol), acrescentou Zeldin.

Com base na Lei do Ar Limpo, a EPA impõe limites à venda de combustíveis misturados com etanol, devido à preocupação com a sua contribuição para o ozônio troposférico, um dos principais componentes do smog.

As medidas da EPA sobre o E15 e o E10 entrarão em vigor em 1º de maio (início da temporada de verão da agência), por 20 dias, tempo máximo permitido pela Lei do Ar Limpo. O governo americano emitiu isenções semelhantes nos últimos anos.

O poder de compra é uma das maiores preocupações do presidente Donald Trump, que afirmou ter combatido a inflação, apesar de os preços se manterem altos.

"O presidente promove o domínio energético americano, e a medida de hoje vai reduzir diretamente os preços nos postos de gasolina, além de enviar um sinal claro de demanda aos produtores nacionais de biocombustíveis", destacou a secretária de Agricultura dos Estados Unidos, Brooke Rollins. Segundo ela, a isenção beneficiaria os agricultores americanos que produzem o etanol usado na mistura de combustível.