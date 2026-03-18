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EUA usam bombas de penetração profunda para reabrir Estreito de Ormuz

Trump havia pedido apoio de aliados da Europa e da Ásia para a reabertura da rota marítima, mas encontrou resistência diante do risco de ampliação do conflito

Zero Hora

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