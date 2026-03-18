EUA usam bombas de penetração profunda para reabrir Estreito de Ormuz

Cerca de 20% do petróleo e do gás natural liquefeito comercializados no mundo passa pelo Estreito de Ormuz. SAHAR AL ATTAR / AFP

O Comando Central dos Estados Unidos informou que realizou nesta terça-feira (17) ataques com bombas de penetração profunda contra baterias iranianas de mísseis antinavio posicionadas ao longo do Estreito de Ormuz. A ação tem como objetivo reabrir a passagem, fechada pelo Irã desde o início da guerra.

"Horas atrás, as forças americanas empregaram com sucesso múltiplas munições de penetração profunda de 5.000 libras (cerca de 2.300 kg) contra posições fortificadas de mísseis iranianos ao longo da costa do Irã, perto do Estreito de Ormuz. Os mísseis de cruzeiro antinavio iranianos nessas posições representavam um risco para a navegação internacional no estreito", diz comunicado do comando militar.

As bombas utilizadas são projetadas para destruir alvos protegidos por camadas de solo ou estruturas enterradas. As informações são do g1.

Responsável por cerca de 20% do fluxo global de petróleo, o estreito está bloqueado desde 28 de fevereiro, quando Teerã foi alvo de ataques dos EUA e de Israel. O fechamento provocou alta nos preços internacionais do petróleo.

No fim de semana, o presidente norte-americano, Donald Trump, pediu apoio de aliados da Europa e da Ásia para a reabertura da rota marítima, mas encontrou resistência diante do risco de ampliação do conflito.

Nesta terça, o republicano minimizou a falta de apoio internacional, afirmando que os EUA não precisam de auxílio para restabelecer a passagem. Ainda assim, criticou a Otan, classificando como “erro muito tolo” a decisão da aliança de não participar da operação.