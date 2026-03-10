EUA suspendem temporariamente voos da companhia aérea JetBlue

A Administração Federal de Aviação dos EUA suspendeu temporariamente todos os voos da JetBlue na manhã desta terça-feira, 10, devido a uma solicitação da companhia aérea, informou a agência em um comunicado publicado em seu site.

A suspensão durou cerca de 40 minutos, após ter sido imposta. "Uma breve interrupção no sistema foi resolvida e retomamos as operações", informou a companhia aérea em comunicado. A JetBlue não forneceu mais informações.

A JetBlue, fundada há mais de 25 anos, tem sede em Nova York e seu terminal principal está no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, na cidade. Em outubro passado, a companhia aérea americana de baixo custo registrou um incidente em um voo que ligava Cancún, no México, a Newark, perto de Nova York.