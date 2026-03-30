EUA recebeu mensagens positivas de funcionários iranianos em caráter privado, diz Rubio

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, expressou, nesta segunda-feira (30), a esperança de conseguir trabalhar com setores do governo do Irã e afirmou que Washington recebeu mensagens positivas em caráter privado.

Rubio disse que existem "rachas" internos na República Islâmica e que Washington espera que figuras com "poder de ação" assumam o comando do país.

"Temos esperança de que este será o caso", declarou Rubio ao programa da ABC News, "Good Morning America".

"Há claramente pessoas lá conversando conosco de uma maneira que as autoridades anteriores no Irã não conversaram no passado. Isto se reflete sobre algumas coisas que estão dispostas a fazer", afirmou.

O chefe da diplomacia dos EUA, contudo, fez duras críticas à República Islâmica, insistindo que a guerra tem como objetivo acabar com sua capacidade de desenvolver armas nucleares, algo que o presidente Donald Trump afirmou ter conseguido durante um ataque no ano passado.

"Estas pessoas são lunáticas. São insanas. Eles são fanáticos religiosos a quem nunca se deve permitir possuir uma arma nuclear, já que têm uma visão apocalíptica do futuro", declarou.

Os comentários do secretário surgem um dia depois de Trump afirmar que o Irã já havia passado por uma "mudança de regime", um mês após o início da guerra lançada por Estados Unidos e Israel.

O presidente americano também afirmou que seu país está dialogando com "um grupo de pessoas totalmente diferente" e que estas se mostravam "muito razoáveis".

"Evidentemente, eles não vão divulgar isso por meio de comunicados de imprensa; o que dizem a vocês - ou o que divulgam ao mundo - não reflete necessariamente o que estão nos dizendo em nossas conversas", sustentou Rubio.

Apesar do discurso público do governo Trump a favor da diplomacia, os Estados Unidos têm reforçado sua presença militar na região.

Nesta segunda-feira, o mandatário republicano ameaçou "explodir" a ilha iraniana de Kharg - crucial para a exportação de petróleo - se os supostos diálogos fracassassem.